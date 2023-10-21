Участница шоу «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля стала победительницей проекта. Ее победа стала для многих неожиданностью, так как первое место многие пророчили совершенно другой исполнительнице. Однако за веронику проголосовало 41.2% человек. В финале она исполнила песню «Свет моей любви», которую ей помог выбрать наставник Егор Крид.

Девочка невероятно счастлива, что смогла победить в шоу. По ее словам, ей очень повезло попасть в такой проект. Юная певица поблагодарила своего наставника за помощь, отметив, что он смог открыть ее с другой стороны, чему она была очень удивлена. Также Вероника Сыромля поблагодарила всех зрителей за невероятную поддержку.

По словам победительницы шоу «Голос. Уже не дети», после участия в проекте она планирует продолжить обучение в Московском институте культуры. «Дальше – больше. Мне хочется выступать, создавать музыку, творить и двигаться вперед. Вы все скоро увидите», – заявила Вероника.