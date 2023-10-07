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Развод с продюсером Константином Меладзе стал причиной сильной депрессии певицы Веры Брежневой. Портал «СтарХит» рассказал», что исполнительница подтвердила, что действительно разошлась с супругом.

Ранее ни она, ни Меладзе не комментировали многочисленные слухи. Однако Брежнева неоднократно жаловалась поклонникам на свое состояние.

«Внутри была тишина и мрак, не было музыки, а улыбка, если и была, то только на лице, а не в глазах и не в душе. Меня разбирали, искали свои смыслы, ответы на вопросы», – рассказала она в одном из постов.

Почему распалась звездная пара, сказать сложно. Однако все те же слухи гласят, что причиной стало отношение Веры Брежневой к специальной военной операции. Она выступила в поддержку Украины, предпочла покинуть Россию, а ее супруг свою позицию так и не высказал. Певица приостановила свою музыкальную деятельность, ушла в волонтеры, некоторое время помогая беженцам с Украины в Польше, затем выступала на европейских сценах.

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