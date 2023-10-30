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Во время интервью для Tokyo Shimbun экс-сотрудник посольства Венгрии в Японии Балинт Коша рассказал, как жители Украины уже отчаялись от происходящих событий. Он подчеркнул, что все уже устали от затянувшихся боевых действий, люди давно разуверились в будущем.

«Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра… В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», – рассказал Коша.

Экс-дипломат рассказал, что в бедных украинских регионах после начала украинско-российского конфликта люди и вовсе «сводят концы с концами». А из-за смены политического курса США в результате вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке, жители Украины, поддерживающие идеологию киевских властей, уже разуверились, что ВСУ смогут одержать победу на фронте, подчеркнул Коша.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал об опустошении в стране мобилизационных ресурсов, из-за чего ВСУ остро нуждаются в личном составе. По словам бывшего украинского политика, военкоматы в стране активно привлекают на службу бандитов и заключенных.

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