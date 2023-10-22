На концерт памяти бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова в Крокус Сити Холле приезжала его вдова Светлана. Ее сопровождал мужчина модельной внешности. «Русская теленеделя» сообщила, что речь идет о немецком манекенщике Джулиане Шалке.

Также с ним вдова Шатунова ушла после окончания концерта. Шалк пообщался с поклонниками умершего исполнителя и выразил им благодарность за то, что они дождались Светлану, чтобы получить ее автографы.

В клипе на композицию «А лето цвета неба», который был снят в 2013 году, Джулиус Шалк сыграл противника знаменитого агента 007 Джеймса Бонда.

В ложе со Светланой и Джулиусом на концерте также находились адвокат Сергей Васильев, экс-исполнительница группы «Серебро» Ольга Серябкина, директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и дети певца.