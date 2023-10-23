Несмотря на подготовленную речь вдова популярного певца Юрия Шатунова Светлана не смогла собраться с силами и выйти на сцену памятного концерта, посвященному 50-летнему юбилею ее мужа. Об этом Светлана Шатунова сама написала в чате официального Телеграм-канала Юрия Шатунова.

Напомним, что концерт памяти популярного певца Юрия Шатунова состоялся 17 октября в московском CROCUS CITY HALL. Песни Шатунова исполнили такие артисты, как SHAMAN, Люся Чеботина, MIA BOYKA, Амирчик, Хабиб и Ваня Дмитриенко. При этом на исполнение финальной песни на сцене появились дети Шатунова – Дэннис и Эстелла в сопровождении Ольги Серябкиной, однако Светлана не решилась выйти к зрителям.

«Все мы находимся под огромным впечатлением от концерта, эмоции переполняют! К сожалению, я не решилась выйти и сказать это всё со сцены, хоть у меня и была подготовленная речь. Надеюсь на ваше понимание и окончание пересудов по этому поводу», – написала Светлана Шатунова в чате официального Телеграм-канала.