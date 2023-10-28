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Вдова Юрия Шатунова Светлана пришла на вечер памяти покойного супруга в сопровождении своих детей и неизвестного широкой общественности мужчины. Как выяснилось, таинственным гостем оказался немецкий манекенщик Джулиан Шалк.

В Сети появилось видео, как на концерте Светлана и Джулиан танцуют и обнимаются. Фанаты покойного Шатунова пришли в недоумение после увиденного. Светлана прокомментировала возникшие слухи вокруг нее и Джулиана Шалка.

«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите, да не судимы будете», — написала Светлана Шатунова.

Напомним, вечер памяти Юрия Шатунова, приуроченный к его 50-летию, прошел 17 октября в Москве, в Крокус Сити Холле. Артисты исполняли песни покойного певца. Также на сцене выступили дети Шатунова – Эстелла и Дэннис. Они исполнили песню «Седая ночь».

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