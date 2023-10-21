Звезда сериала «Судья» Алексей Янин ушел из жизни 19 сентября после 20 дней, проведенных в коме. К сожалению, медики не смогли спасти жизнь актеру. Его супруга Дарья впервые выступила на сцене после утраты супруга. Об этом сообщает портал StarHit.

Несмотря на всю горечь утраты близкого человека певица Дарья Янина нашла в себе силы вернуться к работе и выступить на сцене фестиваля «ДВИЖ», который был организован «Новым Радио» в столичном «Три вокзала. Депо». Это ее первое выступление на публике после утраты мужа. Певица исполнила песню «Линии», которую она посвятила Алексею.

Напомним, что в семью Яниных беда пришла еще восемь лет назад, когда Алексей перенес инсульт. Известный актер так и не смог восстановиться после тяжелого недуга. Алексей не мог самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой, поэтому за ним ухаживала мать вместе с отчимом. При этом Дарья занималась воспитанием сына и оплачивала дорогостоящие лекарства, которые были необходимы для лечения мужа.