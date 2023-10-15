Актер Анатолий Белый, отработав полноценный театральный сезон в 2022 году, покинул Россию и перебрался в Израиль. По его словам, он не мог уехать из страны раньше, поскольку должен был выполнять взятые на себя обязательства перед коллегами.

Однако оказавшись в Израиле Белый сразу же осудил действия России и забыл все обязательства перед своими коллегами и друзьями, начав плести интриги в отношении своих экс-коллег. Он требовал отменить гастроли «Ленкома» в Израиле, но теперь «бумеранг» вернулся и к нему.

«Хотя ему терять-то нечего, у него зависть, злость. Но есть ведь закон бумеранга. Таких, как он, миллионы, которые не понимают, что творят», – отметил актер Андрей Соколов. Примечательно, что концерты Белого во Франции сняли с программы, а в Чехии был отменен концерт с его участием «Я здесь» из-за отсутствия спроса на билеты.

«Я верю, что есть бумеранг, в том числе и творческий. Мы его видим как раз. Но я Белого знать не знаю и никогда с ним не сталкивалась слава богу! Пройдет время, и они все начнут искать пути, чтобы вернуться в Россию. Это неизбежно. На чужбине тяжело», – отметила актриса Татьяна Васильева.