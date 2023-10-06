Блогер Валя Карнавал прокомментировала конфликт с певцом Шурой на проекте «Битва поколений». По словам девушки, она совершенно не ожидала, что ее кумир чуть ли не с порога «опустит ее ниже плинтуса».

Валя Карнавал рассказала, что всегда была фанаткой Шуры, многие его песни она с удовольствием переслушивала много раз. Но когда он появился в студии программы, то сразу дал ей понять, что места в шоу блогер не заслуживает.

«Я думала со мной такого никогда не приключится, но было ощущение, что вышел мой кумир и опустил меня ниже плинтуса. Вот такое состояние я пережила», — пожаловалась Карнавал.

На съемках программы в сентябре Шура грубо вел себя с блогершей. Он заявил, что если уж она «справилась с напором» певицы Ларисы Долиной, то должна доказать, что имеет полное право принимать участие в шоу. Карнавал в ответ на такое давление даже расплакалась.

Певец Шура имел в виду ссору Вали с Ларисой Долиной на проекте «Музыкалити» Максима Галкина (признан физлицом, исполняющим функции иностранного агента в России). Тогда народная артистка РФ заявила, что Карнавал не имеет музыкального образования, да и петь тоже не умеет.