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Несколько дней назад певица Вера Брежнева объявила о своем разводе с Константином Меладзе. В ответ на это сообщение, брат Константина Меладзе, Валерий Меладзе, опроверг информацию о том, что политические разногласия и нежелание поддерживать Украину стали причиной разрыва их отношений.

Валерий Меладзе утверждает, что Константин аполитичен и отмечает, что у пары было множество других семейных разногласий. Он заявил: «Ну как можно было придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных».

Ранее продюсер Леонид Дзюник утверждал, что одной из причин разрыва между Верой Брежневой и Константином Меладзе стала политическая ситуация, связанная с Россией и Украиной. Он утверждал, что после 24 февраля 2022 года Брежнева настаивала на том, чтобы и ее муж занял непримиримую позицию против России, но Меладзе решил не высказывать свои политические взгляды и временно исчез из общественной жизни.

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