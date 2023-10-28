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На презентации 4 сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» произошел небольшой скандал. Вадим Такменев закричал на Лику Стар из-за того, что она могла раскрыть подробности финала передачи.

Съемки проекта «Суперстар» начались в октябре. В шоу примут участие певцы, которые были популярны в 90-х годах. Это Алексей Гоман, Лика Стар, Кай Метов, Лариса Черникова, Алексей Глызин и многие другие. Трансляция передачи начнется с 4 ноября. Финал должен состояться 1 января. В каждом из выпусков из программы будет выбывать один из участников.

На торжественном мероприятии участники получили вопросы от телезрителей. Лолита Милявская зачитала обращение поклонников к Лике Стар. У артистки поинтересовались, с кем бы ей хотелось спеть. На что она ответила: «В финале я спою…», но не успела договорить, так как на нее закричал Вадим Такменев, чтобы она замолчала. «Молчу. Я просто хочу сказать то, что сделаю то, чего не делала никогда», – попыталась выкрутиться Лика.

Таким образом, судя по словам Лики Стар и реакции на них Такменева, имена финалистов конкурса уже известны.

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