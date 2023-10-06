Новая картина, ставшая ремейком советского фильма 1973 года, «Иван Васильевич меняет все», должна выйти в 2024 году. На днях прошли съемки одной из сцен картины на парковке торгового центра «Зеленопарк», расположенного в городе Зеленоград.

О съемках фильма, прошедших в ночь на 5 октября у «Зеленопарка», сообщают очевидцы. Отмечается, что во время съемочного процесса были задействованы пиротехника и модернизированный автомобиль ВАЗ-2108, в котором были необычные, открывающиеся к верху двери.

Основным местом съемок предстоящего комедийного фильма, как и в оригинальной ленте, будет «кремль» Ростова Великого, находящийся в Ростовской области. Роль Ивана Грозного/Ивана Васильевича Бунши сыграет Тимур Батрудинов, резидент Comedy Club. Роль супруги Бунши досталась Ольге Бузовой. А Шурика и Жоржа Милославского исполнят Демис Карибидис и Максим Лагашкин. Создателями ремейка советского хита являются Михаил Семечев и Роман Ким.