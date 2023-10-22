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Владельцы автомобилей Daewoo Nexia, «Волга» и ВАЗ-2114 снова смогут работать в сервисе «Яндекс. Такси». Издание Motor пояснило, что это связано с изменением требований, относящихся к предельному возрасту машин.

Агрегатор несколько снизил критерии, по которым автомобили допускаются в сервис, однако коснулось это не всех регионов.

Так, в Ижевске с «Яндекс. Такси» могут работать водители автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115. Присоединиться к сервису смогут и владельцы Daewoo Nexia. В Йошкар-Оле допустят к сотрудничеству автомобили «Волга-3102»,

Но в российских мегаполисах все эти автомобили работать не смогут. В городах-миллионниках к сотрудничеству с сервисом допустят только машины, вышедшие с конвейера не позднее 2011 года.

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