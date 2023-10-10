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Сегодня 10 октября в одном из жилых районов Уфы была найдена мертвой 14-летняя девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвое тело подростка в багажнике автомобиля. По информации пресс-службы МВД Башкирии, тело было обнаружено матерью погибшей.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии, на месте обнаружения тела девушки ведется оперативная работа по сбору улик. Портал UFA1.RU сообщает со ссылкой на свои источники, что в семье погибшей 14-летней девушки таинственным образом пропал ее сводный брат.

Мать девушки не обнаружила свою дочь в комнате, после чего начала искать ее и даже обратилась в полицию за помощью. Однако утром женщина нашла мертвое тело своей дочери в багажнике автомобиля. Предположительно, девушку задушили. Сводный брат убитой девушки-подростка пропал и не отвечает на телефонные звонки.

В настоящий момент достоверно неизвестно, связано ли исчезновение сводного брата с убийством девушки или нет. Пропавшего парня зовут Сергей и он является совершеннолетним.

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