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В Одессе мужчина сорвал украинский флаг с фасада одного из домов и разорвал полотнище желто-синего цвета, сообщило издание «Страна.ua».

Мужчина, по словам украинских журналистов, увидел флаг на здании в центре Одессы и начал тянуть его к себе. Он дергал с большой силой, из-за чего полотно разорвалось.

Пока он все это проделывал, очевидцы позвонили в полицию. Правоохранители задержали и увезли нарушителя спокойствия, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина был пьян.

За надругательство над государственным символом одессита ожидает уголовное наказание. Он может быть арестован на 6 месяцев и оштрафован. Украинский уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание за такое преступление в виде трех лет лишения свободы.

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