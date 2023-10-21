В Одессе мужчина сорвал украинский флаг с фасада одного из домов и разорвал полотнище желто-синего цвета, сообщило издание «Страна.ua».

Мужчина, по словам украинских журналистов, увидел флаг на здании в центре Одессы и начал тянуть его к себе. Он дергал с большой силой, из-за чего полотно разорвалось.

Пока он все это проделывал, очевидцы позвонили в полицию. Правоохранители задержали и увезли нарушителя спокойствия, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчина был пьян.

За надругательство над государственным символом одессита ожидает уголовное наказание. Он может быть арестован на 6 месяцев и оштрафован. Украинский уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание за такое преступление в виде трех лет лишения свободы.