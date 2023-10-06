О звуках взрывов в Харькове и атаке на город заявил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что в 6:48 была объявлена воздушная тревога, после чего начался массированный обстрел.

“Есть информация об ударе по центральной части города”, – цитирует Терехова РИА Новости.

Ранее также появилась информация о взрыве в Киеве, причем тревоги там не было. После полуночи дроны-камикадзе «Герань» нанесли удары по Одесской области. По последним данным, несколько прилетов зафиксировано в Белгород-Днестровском районе.

Также областная военная администрация региона сообщила об ударах по припортовой инфраструктуре в Измаильском районе. Там начался сильный пожар, в котором было уничтожено 9 грузовых автомобилей, есть повреждения зернохранилища.

По информации той же ОВА, в Одесской области сбили 3 беспилотника, остальные достигли своих целей.