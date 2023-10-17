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Соединенные Штаты доставили на Украину все танки Abrams, которые были ей обещаны. Киев получил 31 боевую машину, заявил американский полковник Мартин О’Доннелл.

«Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и готовы к использованию там, где они будут нужны», — заявил представитель командования США в Африке и Европе.

Он напомнил, что США обещали Киеву осенью отправить 31 отремонтированный танк и сейчас выполнили свое обещание.

Кроме того, 200 военнослужащих ВСУ, которые проходили обучение управлению танками Abrams на территории Германии, уже находятся на Украине.

Напомним, ранее подтвердилась информация о тайной поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. 17 октября ВСУ использовали их для ударов по Бердянску. Также предполагается, что этими боезарядами был атакован и Скадовск.

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