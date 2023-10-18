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В социальных сетях появляется все больше видеозаписей от очевидцев ракетного удара по больнице в секторе Газа. В результате этой атаки, напомним, погибло более 500 человек, сообщал ранее канал Al Jazeera.

На кадрах записи видны остатки здания медицинского учреждения «Аль-Ахли Аль-Маадани», которые охвачены пламенем. Палестинские власти уже объявили трехдневный траур из-за гибели сотрудников и пациентов больницы, передает “Российская газета”.

Корреспонденты Al Jazeera уверены, что удар был нанесен именно Израилем. Для атаки применялись высокоточные ракеты, что означает – целью была именно больница. В Тель-Авиве заявляют о проводимом расследовании и обвиняют в ударе ХАМАС, который якобы неточно запустил одну из своих ракет.

В то же время эксперты уверены, что атака проводилась именно израильскими боезарядами, о чем свидетельствует звук прилета.

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