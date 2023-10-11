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В Сысертском районе в Свердловской области на участке площадью 166 гектаров планируется возвести золотой город «Сима таун» с офисными зданиями, распределительными центрами, производственными зданиями и жилыми строениями для 17,5 тысяч человек. Стоимость реализации масштабного проекта составляет более 50 миллиардов рублей.

Новые эскизы будущего города были опубликованы порталом E1.RU. На территории в 166 гектаров планируется строительство парков, скверов, школ, детских садов, а также офиса компании «Сима ленд», которая реализовывает масштабный проект. На опубликованных эскизах можно увидеть много золотых элементов в будущем декоре интерьера и экстерьера зданий.

Фантастический проект реализовывает предприниматель из Екатеринбурга Андрей Симановский, основным бизнесом которого является ООО ТД «Сима-ленд», зарегистрированная в 2017 году. Стоит отметить, что за 2021 год фирма заработала 21 миллиард рублей, а чистая прибыль компании составила 185 миллионов рублей.

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