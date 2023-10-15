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В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие 126-й гвардейской бригады береговой обороны осуществили мероприятия по зачистке подразделений специального назначения ВСУ. Военный корреспондент Евгений Поддубный показал в своем телеграм-канале захваченные российскими бойцами трофеи.

В руках военнослужащих ВС РФ оказался прибор ночного видения GPNVG американского производства. Также бойцы получили в качестве трофея гранатомет M320, который позволяет вести огонь осветительными, дымными и фугасными гранатами натовского образца, обладает прицельной дальностью в 150 метров и максимальной – до 400 метров.

Также на фото, опубликованных военкором, можно увидеть рацию, на антенне которой наклеена пленка цветов украинского флага.

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