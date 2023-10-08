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Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело и проводит расследование избиения мобилизованных в военкомате в Тернополе.

Поводом для расследования стала попавшая в Сеть видеозапись, на которой несколько сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования) жестоко избивают гражданских в помещении, похожем на казарму.

Генпрокуратура уже подтвердила, что речь идет действительно о сотрудниках тернопольского военкомата. Мэр города Сергей Надал заявил, что подобных эпизодов быть не должно, ТЦК обязаны относиться к военнообязанным гражданам корректно и уж точно обходиться без жестокости и применения физической силы.

В прокуратуре действия сотрудников квалифицировали как превышение должностных полномочий.

Это далеко не первый такой случай на Украине, ранее в Сети неоднократно появлялись видеозаписи с избиениями, а также фактически с похищением военнообязанных, которых вопреки их воле заталкивали в микроавтобусы и увозили в учебные центры.

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