Интернет-пользователи активно обсуждают видео девушки, которая пожаловалась на 8-часовой рабочий график. Девушка отметила, что это ее первая работа после окончания вуза, и она не была готова к такому. По словам автора видео, помимо рабочего процесса она тратит много времени на дорогу, поэтому после работы у нее нет сил ни на что.

Жители российской столицы активно прокомментировали данное видео. Некоторые пожалели девушку, другие раскритиковали, третьи поделились своим опытом работы.

Так один из комментаторов написал, что девушке еще «грех жаловаться», так как она еще не работала с 9 до 23 без выходных по три месяца. «Лучший отдых — смена деятельности. Пусть попробует устроиться на завод разнорабочим или станочником и сразу легче станет», — пошутил другой пользователь. «Всегда все так работали, а молодежь ленивая выросла, бездельники», – написал еще один комментатор.

Но были и те, кто поддержал девушку. Кто-то написал, что ему жалко молодую девушку, у которой из-за такого графика не будет времени на личную жизнь. Еще один пользователь отметил, что продуктивным является график работы четыре часа с графиком 2/2 или 1/1.