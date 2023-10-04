В Саратове местная жительница обратилась в полицию о попытке изнасилования. Ночью 2 октября к правоохранителям обратилась 39-летння женщина, заявившая, что накануне вечером ее пытался изнасиловать 27-летний молодой человек.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в комнате общежития, находящегося на буровой улице. Из-за оказанного сопротивления, женщине удалось избежать сексуального контакта. По ее показаниям, правоохранители задержали 27-летнего подозреваемого. Однако информации о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что 22-летняя туристка из Москвы скончалась во время принятия водных процедур в банном чане на Камчатке. По предварительным данным, девушка умерла из-за сердечной недостаточности. По информации регионального СК, москвичка решила посидеть в горячей воде, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств смерти девушки.