Румынский политик Диана Шошоакэ потребовала от президента Украины Владимира Зеленского вернуть территории, принадлежащие ее стране. Она продемонстрировала в парламенте карту, на которой изображена «Великая Румыния», в состав которой входят Бессарабия (юг Одесской области) и Буковина (Черновицкая область).

«Он – нацист. Зеленский – нацист, ему нечего искать в Румынии. В других государствах ему отказали, он сменил парадигму», – заявила сенатор.

Также она обвинила Зеленского в убийстве этнических румын, которых он принудительно отправляет на фронт. По ее словам, именно украинский лидер отобрал у проживающих на территории страны румын их язык, культуру и религию.

Президент Украины сейчас находится в Румынии. Он встретился со своим коллегой Клаусом Йоханнисом и должен был выступить в парламенте, однако его речь была отменена по инициативе румынских депутатов.