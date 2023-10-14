Документальный сериал «Чье сердце бьется громче», созданный в честь 50-летнего юбилея народного артиста России Сергея Безрукова, готовится к премьере 18 сентября.

Сериал, состоящий из четырех серий, будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko, а сокращенную версию проекта можно будет увидеть в эфире Первого канала 21 октября.

Этот проект оформлен в стиле атмосферного портрета и наблюдения. Режиссером фильма стала Анна Матисон, и благодаря ее работе, съемочная группа смогла запечатлеть артиста на репетициях спектаклей и во время актерских тренингов.

В сериале сам известный артист Сергей Безруков поделился своим взглядом на актерскую профессию, рассказал о том, как он менялся в течение его жизни, вспомнил студенческие годы и своих главных наставников, а также поделился тем, чем наполняется его жизнь между съемками и театром.