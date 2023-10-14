Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Документальный сериал «Чье сердце бьется громче», созданный в честь 50-летнего юбилея народного артиста России Сергея Безрукова, готовится к премьере 18 сентября.

Сериал, состоящий из четырех серий, будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko, а сокращенную версию проекта можно будет увидеть в эфире Первого канала 21 октября.

Этот проект оформлен в стиле атмосферного портрета и наблюдения. Режиссером фильма стала Анна Матисон, и благодаря ее работе, съемочная группа смогла запечатлеть артиста на репетициях спектаклей и во время актерских тренингов.

В сериале сам известный артист Сергей Безруков поделился своим взглядом на актерскую профессию, рассказал о том, как он менялся в течение его жизни, вспомнил студенческие годы и своих главных наставников, а также поделился тем, чем наполняется его жизнь между съемками и театром.

Вам может понравиться

Анджелина Джоли сыграет роль певицы Марии Каллас в биографической драме

Британское издание Deadline сообщило, что популярная голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет в новом биографическом фильме «Мария» главную роль. Актриса воплотит на экране образ легендарной оперной певицы ХХ века Марии Каллас.

Певица Серябкина выложила в Сеть видео в откровенном платье с оголенной грудью

Исполнительная Ольга Серябкина опубликовала в соцсети Instagram (владелец – компания Meta запрещена в РФ как экстремистская организация) видеозапись в новом образе. На них она запечатлена в платье черного цвета с

Мать Димы Билана прокомментировала госпитализацию певца: «Все серьезно!»

Популярный российский певец Дима Билан был госпитализирован с диагнозом бронхит. Мама артиста Нина Белан оценила угрозу его здоровья, как «очень серьезную» в беседе с корреспондентом «360». «Я знаю, что был