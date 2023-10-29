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2 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера фантастического триллера «Человек из ниоткуда». Главным его персонажем станет Ким Кириллов – советский космонавт, отправленный в космос в 1961 году, еще до Юрия Гагарина.

Во время засекреченного полета случается серьезная авария, но Ким остается жив. Однако он переносится во времени в 2023 год, причем с серьезными проблемами на фоне потери памяти. Единственное, что помнит космонавт – это лицо девушки из своей юности, которая внезапно встречается ему и в современной столице.

Режиссер фильма Ренат Давлетьяров ранее снял комедию «Любовь-морковь», а также фильм «А зори здесь тихие». «Человек из ниоткуда» — это своеобразная отсылка к одноименной комедии, в которой представитель дикого племени вдруг попал в 1961 год. В том фильме роли исполнили Юрий Яковлев и Сергей Юрский, а в новом триллере главных персонажей сыграли Ирина Медведева из «Кадетства» и звезда «Перевала Дятлова» Александр Метелкин.

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