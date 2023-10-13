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Приморским краевым судом был вынесен приговор в отношении двоих жителей населенного пункта Арсеньев, которые стали виновниками взрыва гранаты в подъезде жилого дома. Подсудимые были признаны виновными в убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, ношении и хранении взрывного устройства.

Отмечается, что двое мужчин 48-ми и 28-ми лет в январе 2022 года купили у знакомого боевую гранату РГД-5 за 1500 рублей. Один из мужчин в целях отмщения обидчикам своего знакомого бросил гранату в группу людей, находившихся на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного на улице Островского. В результате взрыва один человек погиб, двое получили ранения. Другие люди не пострадали.

28-летний мужчина получил приговор со сроком лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима и штраф в 350 тысяч рублей. А мужчина 1975 года рождения, активировавший гранату, получил пожизненное заключение в колонии особого режима.

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