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В загородном особняке Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) и Аллы Пугачевой была отмечена странная суета. Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают об активности обслуживающего персонала и появлении рабочих на территории замка.

Сообщается, что ответственный за обслуживание участка работник отправился в магазин на машине, чтобы провести большую закупку. При этом накануне расположенный в подмосковной деревне Грязь замок примадонны посетил специалист по в области энергетики, профилем которого является изготовление электрической инфраструктуры для крупных объектов.

Известно, что в одной из частей особняка уже идут ремонтные работы, а в остальных частях замка обслуживающий персонал регулярно проводит уборку в помещениях. Персонал, ответственный за обслуживание и поддержание особняка в надлежащем состоянии, на постоянной основе проживает в домике для прислуги.

Ранее Галкин опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что он с женой и детьми укрываются в бомбоубежищах, но покидать Израиль они пока не намерены.

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