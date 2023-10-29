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Утром 28 октября под окнами общежития Горного университета в Санкт-Петербурге было обнаружено безжизненное тело 21-летней девушки. Об этом в своем материале сообщает электронная газета «Фонтанка».

По предварительной информации, ранним утром возле общежития Горного университета, расположенного по Наличной улице, была обнаружена мертвая студентка университета. Известно, что примерно за месяц до трагического инцидента девушка обращалась за помощью к психологу, который выписал ей рецепт на приобретение антидепрессантов.

Медикаменты были обнаружены в комнате общежития, где проживала погибшая девушка. Перед смертью молодая девушка написала маме, что любит ее. Информации о причинах трагедии нет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По факту гибели 21-летней студентки проводится проверка.

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