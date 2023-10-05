Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 55-летнего контролера пассажирского транспорта за хранения и распространения материалов с детьми порнографического характера. Правоохранители заявили, что контролер “ПассажирАвтоТранса” незаконно приобретал с целью дальнейшего распространения порнографические материалы с несовершеннолетними.

После задержания подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что отправлял детскую порнографию ряду лиц. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершениям преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 11-летняя школьница отправляла незнакомцу свои фотографии в обнаженном виде. Отмечается, что 31-летняя мать девочки обратилась к правоохранителям с заявлением в отношении неизвестного интернет-извращенца, убедившего ее 11-ленюю дочь отправить ему фотографии интимного содержания. В ответ он прислал девочке видео эротического характера. На данный момент злоумышленник не найден.