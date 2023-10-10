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В Перми в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в шахту рухнул лифт, в котором находились пациенты. Сотрудники медучреждения рассказали журналистам о случившемся.

10 октября в 8:30 с четвертого этажа пятиэтажного корпуса лечебного учреждения, расположенного на ул. Лобачевского, 26, в шахту упад лифт с находящимися в нем пассажирами, среди которых были пациенты. После аварии двери лифта не могли открыть ни пассажиры лифта, ни сотрудники больницы. Пострадавшие позвонили в службу спасения, так как выбраться не смогли. В течение получаса кабина начала задымляться.

По сообщению Минздрава Пермского края в лифте пребывало 14 человек. Четыре человека получили травмы и были направлены в травматологическое отделение. Двое из пострадавших сейчас находятся на обследовании. Известно, что это пациент медучреждения и лифтер.

В администрации больницы сообщили, что лифт проходил вне необходимые проверки и техническое обслуживание.

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