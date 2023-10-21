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Представители МВД России по Пермскому краю объявили в розыск мужчину, совершившего неоднократное нападение на женщин с целью изнасилования. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. По предварительным данным, подозреваемым в совершении данных преступлений является 45-летний уроженец Свердловской области Евгений Андреев. Он уже находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в городе Екатеринбург.

Отмечается, что мужчина подозревается в нападении, как минимум, на трех женщин. Согласно показаниям потерпевших,  мужчина нападал с ножом и пытался изнасиловать. Первая потерпевшая смогла отбиться от него самостоятельно и убежать. Двум другим женщинам повезло, что маньяка спугнули случайные прохожие.

Сотрудники полиции занимаются установлением местонахождения подозреваемого Евгения Андреева 1978 года рождения. Согласно ориентировке: «Приметы: рост 170-175 см, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в куртку типа робы синего цвета с светоотражающими полосами».

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