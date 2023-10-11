Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Урологи в Омске спасли молодого человека, сломавшего половой член во время экспериментов в постели со своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В областную клиническую больницу был доставлен парень в карете скорой помощи с травмой полового члена. Оказалось, что попытка разнообразить половую жизнь новыми позами в постели закончилась переломом полового члена для мужчины.

«Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи», – заявили в пресс-службе.

После обследования врачи установили диагноз – разрыв белочной оболочки вследствие деформации. Парню повезло, что уретра оказалась целой. Врачи прооперировали молодого человека, чтобы предотвратить эректильную дисфункцию. Его выписали через недели и рекомендовали воздержать от половых актов в течение месяца.

Вам может понравиться

Красавица из Ярославля Алина Писмарева не вошла в двадцатку финалисток «Мисс Россия»

В концертном зале Barvikha Luxury Village вечером 8 октября прошел финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023», в котором приняла участие и жительница Ярославля 20-летняя Алина Писмарева. Девушка прошла в заочный

Актер Михайлов рассказал, почему Таисия Повалий так долго молчала о своей позиции

Российский актер Александр Михайлов пояснил, почему певица Таисия Повалий долго не высказывала свою позицию относительно проводимой Россией спецоперации на Украине, в то время как другие звезды активно высказывались о политических

В Москве дочь участника СВО из многодетной семьи отчисляют из РУДН, несмотря на льготы

Мать десятерых детей, четверо из которых с инвалидностью, Елена рассказала, что ее дочь Татьяну отчисляют с лечфака РУДН из-за нежелания выделять бюджетное место. При этом отец семейства Алексей, чтобы покрыть