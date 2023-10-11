Урологи в Омске спасли молодого человека, сломавшего половой член во время экспериментов в постели со своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В областную клиническую больницу был доставлен парень в карете скорой помощи с травмой полового члена. Оказалось, что попытка разнообразить половую жизнь новыми позами в постели закончилась переломом полового члена для мужчины.

«Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст. После этого парень почувствовал далеко не удовольствие, а скорее резкую боль в члене, эрекция мгновенно отступила. Орган моментально опух и посинел. Незамедлительно они вызвали бригаду скорой помощи», – заявили в пресс-службе.

После обследования врачи установили диагноз – разрыв белочной оболочки вследствие деформации. Парню повезло, что уретра оказалась целой. Врачи прооперировали молодого человека, чтобы предотвратить эректильную дисфункцию. Его выписали через недели и рекомендовали воздержать от половых актов в течение месяца.