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Украина должна производитель не только ударные беспилотники, но и ракеты, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, сделать это несложно, ведь в распоряжении Киева уже имеются опытные образцы боезарядов с дальностью около 1000 км.

Пока возможности для производства одной или двух тысяч ракет на Украине отсутствуют, сообщил Подоляк. Но Киев обязан исправить эту ситуацию. Необходимо развивать производственные мощности, а также привлекать западные средства в качестве инвестиций для изготовления боезарядов.

Ранее украинское КБ «Луч» обратилось с письмом к главе правительства Денису Шмыгалю. Представители конструкторского бюро сообщили, что производство ракет «Нептун» и других боезарядов в стране может быть полностью свернуто. Все дело в том, что работу предприятий блокирует Государственная аудиторская служба, которая называет получение ними прибыли убытком для государства.

К «Лучу» присоединились и другие компании, такие как КБ «Южное» и Павлоградский химический завод.

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