Кировоградская и Полтавская области Украины подверглись атакам барражирующих боеприпасов «Герань» в ночь на 5 октября. Также взрывы звучали в Одесской области.

Около полуночи под Одессой раздался сильный грохот, местные СМИ отреагировали оперативно и написали о работе ПВО. Вслед за первым прогремел и второй мощный взрыв, от которого во многих квартирах задребезжали окна и двери. Но целью атаки ВС РФ на этот раз все же была не Одесса.

Мониторинговые тг-каналы написали о стремительном передвижении «Гераней» к центральным областям Украины. Взрывы прозвучали в Кропивницком, являющемся центром кировоградского региона, а также в Миргороде Полтавской области.

Какие цели поражены, пока неизвестно, информация уточняется. Воздушная тревога объявлялась и в других областях Украины, тг-каналы писали об угрозе для Днепропетровска.