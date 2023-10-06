В Новосибирске на месте ДТП на площади Труда 6 октября очевидцы заметили узнаваемый в городе автомобиль. Эта машина привлекает взгляды горожан огромной надписью на заднем стекле: «Анжела». Многие решили, что автовладелица стала участницей аварии.

В СМИ появилась видеозапись, как сотрудники ДПС остановили «Анжелу» в месте, где произошла авария. Мужчина, запечатлевший этот момент на свой видеорегистратор посчитал, что женщина-водитель «в кого-то въехала».

Журналисты связались с владелицей известного авто, и выяснили, что причина остановки транспортного средства – не авария, а наличие тонировки на лобовом стекле автомобиля. «Там (на площади Труда – ред.) кто-то ударился, а я мимо проезжала. Меня остановили, ну я там и встала. Потому что встать больше негде было. А получилось, что как будто три машины в аварии…», – рассказала автомобилистка. Женщина отметила, что сотрудники ДПС сняли тонировку со стекла ее автомобиля прямо на месте и выписали ей штраф за ее наличие.