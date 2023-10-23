Несмотря на протесты и волнения, концерт Дианы Арбениной, вокалистки рок-группы «Ночные снайперы», прошел в Новосибирске. Мероприятие, проводившееся в «Локомотив-Арене», собрало около 5 000 почитателей певицы.

Поклонники Арбениной пришли на концерт с фотографиями известной артистки и подарками для нее.

Ранее существовали определенные противоречия и разногласия, связанные с проведением этого концерта. Скандалы, окружавшие мероприятие, привлекли внимание губернатора Новосибирской области, Андрея Травникова.

20 октября, правозащитная организация «Радетель» из Сибири направила письмо губернатору, выразив свою обеспокоенность относительно предстоящего концерта. В письме выразили беспокойство относительно события и назвали его «антироссийским». Активисты считали, что музыкальное творчество «Ночных снайперов» могло бы оказать влияние на антивоенные настроения. Тем не менее, концерт Дианы Арбениной состоялся в Новосибирске, несмотря на возникшие споры и возмущения.