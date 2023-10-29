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В Беговом районе Москвы начинается реорганизация территории бывшего предприятия МиГ, рассказал в официальном тг-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Реорганизация запланирована как наиболее крупный проект развития городских территорий. Вместо огромных производственных площадей, которые давно не используются, появится новый городской квартал, построенный с применением самых современных технологий.

Помимо жилой недвижимости, на территории бывшего завода построят всю необходимую социальную инфраструктуру – офисы и магазины, детские сады и школы, ФОКи и многое другое. Предполагается, что в новый район будут переселяться и участники программы реновации старого жилья в Москве.

Договор с инвестором, вкладывающим средства в реорганизацию, заключен до 2049 года.

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