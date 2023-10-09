Мать десятерых детей, четверо из которых с инвалидностью, Елена рассказала, что ее дочь Татьяну отчисляют с лечфака РУДН из-за нежелания выделять бюджетное место. При этом отец семейства Алексей, чтобы покрыть финансовые проблемы многодетной семьи уволился из автосервиса и отправился в зону спецоперации. О сложившийся ситуации в своем материале рассказывает портал MSK1.RU.

«Я мама десятерых детей, из них у меня четыре инвалида. Один ребенок психически нездоровый, каждый день у меня с ним стресс», – рассказала многодетная мать. Одновременно с этим в квартире идет ремонт, но даже в таких условиях ее дочь Таня смогла закрыть всю сессию без долгов.

Первый год обучения семья смогла оплатить посредством внесения средств материнского капитала. Когда летом стало известно о возможности перевода детей, чьи родители служат в зоне СВО, на бюджетные места в вузах, Елена отправилась в учебное заведение дочери, чтобы написать соответствующее заявление.

Однако руководство вуза требовало оплатить обучение за следующий семестр в сентябре, а перевод на бюджет возможен только в ноябре. Семья не смогла найти денег и студентку внесли в списки на отчисление.