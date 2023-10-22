Солнце светит ярко, но ваши глаза под защитой стильных и функциональных солнечных очков. Но знаете ли вы, как началась история этих аксессуаров и как выбрать идеальную пару для себя?
История появления солнечных очков
Первые “солнечные очки” были созданы не для моды, а для практичности. У инков существовали плоские камни со щелями, предохранявшие глаза от снежной слепоты. В Китае для защиты от солнца и в качестве маскировки в суде использовали линзы из дымчатого кварца.
Но современные солнечные очки, похожие на те, что мы знаем сегодня, начали активно производиться и продаваться в начале 20 века, в основном в США. Сначала они были предназначены для пилотов, чтобы защитить их глаза от солнечного блеска и лишь после этого стали популярными среди обычных людей.
Особенности выбора солнечных очков
Выбирать солнечные очки стоит не только по стилю, но и по их функциональности. Главное — это наличие УФ-защиты. Кроме того, обратите внимание на форму и размер линз, а также на качество материалов.
Для парней
- Соответствие форме лица. Овальное лицо? Почти любая форма подойдет. Квадратное лицо? Оптимальными будут округлые или овальные очки.
- Материал рамы. Металлические рамы выглядят строже, пластиковые – более расслабленно.
- Цвет линзы. Хотя это в основном вопрос стиля, некоторые цвета лучше подходят для вождения, другие – для пляжного отдыха.
- Толщина рамы. Толстые рамы дают более насыщенный винтажный вид, тогда как тонкие рамы – более элегантный и современный.
- Уровень тонировки. Слишком темные линзы могут исказить цветопередачу, а слишком светлые могут не предоставлять достаточной защиты от ультрафиолета.
Для девушек
- Соответствие форме лица. Для круглого лица лучше всего подойдут прямоугольные очки, чтобы визуально удлинить лицо.
- Стиль. Ретро, классика, модерн — учитывайте ваш индивидуальный стиль при выборе.
- Украшения. Некоторые модели дополняются декоративными элементами, которые могут подчеркнуть ваш стиль.
- Цвет рамы. Оттенок рамы должен гармонировать с вашим типом внешности.
- Размер. Слишком большие или маленькие очки могут выглядеть несоразмерно на вашем лице.
Какие аксессуары подходят для солнечных очков?
Чтобы ваша пара солнечных очков была всегда в безопасности и под рукой, стоит подумать о дополнительных аксессуарах.
- Чехол. Защитит от царапин и повреждений.
- Салфетки для чистки линз. Позволят сохранить линзы чистыми и прозрачными.
- Ремешок или цепочка. Придают стильный вид и предотвращают потерю очков.
- Резиновые накладки на дужки. Предотвратят натирание и улучшат комфорт при носке.
- Специальный спрей. Удалит грязь и пятна с линз, делая их яркими и чистыми.
Чем отличается подделка от брендовых очков?
Подделки зачастую не предоставляют нужной защиты от УФ-лучей, что может быть вредно для глаз. Кроме того, материалы и качество изготовления поддельных очков значительно уступают оригиналам брендовых очков. Помните: экономия на здоровье ваших глаз может вылиться в проблемы в будущем.
Заключение
Солнечные очки — это не только модный аксессуар, но и важная защита для глаз. Подходите к выбору ответственно, учитывая все рекомендации. И помните, что даже небольшой аксессуар может сказать многое о вашем стиле и вкусе!