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Солнце светит ярко, но ваши глаза под защитой стильных и функциональных солнечных очков. Но знаете ли вы, как началась история этих аксессуаров и как выбрать идеальную пару для себя?

История появления солнечных очков

Первые “солнечные очки” были созданы не для моды, а для практичности. У инков существовали плоские камни со щелями, предохранявшие глаза от снежной слепоты. В Китае для защиты от солнца и в качестве маскировки в суде использовали линзы из дымчатого кварца.

Но современные солнечные очки, похожие на те, что мы знаем сегодня, начали активно производиться и продаваться в начале 20 века, в основном в США. Сначала они были предназначены для пилотов, чтобы защитить их глаза от солнечного блеска и лишь после этого стали популярными среди обычных людей.

Особенности выбора солнечных очков

Выбирать солнечные очки стоит не только по стилю, но и по их функциональности. Главное — это наличие УФ-защиты. Кроме того, обратите внимание на форму и размер линз, а также на качество материалов.

Для парней

  1. Соответствие форме лица. Овальное лицо? Почти любая форма подойдет. Квадратное лицо? Оптимальными будут округлые или овальные очки.
  2. Материал рамы. Металлические рамы выглядят строже, пластиковые – более расслабленно.
  3. Цвет линзы. Хотя это в основном вопрос стиля, некоторые цвета лучше подходят для вождения, другие – для пляжного отдыха.
  4. Толщина рамы. Толстые рамы дают более насыщенный винтажный вид, тогда как тонкие рамы – более элегантный и современный.
  5. Уровень тонировки. Слишком темные линзы могут исказить цветопередачу, а слишком светлые могут не предоставлять достаточной защиты от ультрафиолета.

Для девушек

  1. Соответствие форме лица. Для круглого лица лучше всего подойдут прямоугольные очки, чтобы визуально удлинить лицо.
  2. Стиль. Ретро, классика, модерн — учитывайте ваш индивидуальный стиль при выборе.
  3. Украшения. Некоторые модели дополняются декоративными элементами, которые могут подчеркнуть ваш стиль.
  4. Цвет рамы. Оттенок рамы должен гармонировать с вашим типом внешности.
  5. Размер. Слишком большие или маленькие очки могут выглядеть несоразмерно на вашем лице.

Какие аксессуары подходят для солнечных очков?

Чтобы ваша пара солнечных очков была всегда в безопасности и под рукой, стоит подумать о дополнительных аксессуарах.

  1. Чехол. Защитит от царапин и повреждений.
  2. Салфетки для чистки линз. Позволят сохранить линзы чистыми и прозрачными.
  3. Ремешок или цепочка. Придают стильный вид и предотвращают потерю очков.
  4. Резиновые накладки на дужки. Предотвратят натирание и улучшат комфорт при носке.
  5. Специальный спрей. Удалит грязь и пятна с линз, делая их яркими и чистыми.

Чем отличается подделка от брендовых очков?

Подделки зачастую не предоставляют нужной защиты от УФ-лучей, что может быть вредно для глаз. Кроме того, материалы и качество изготовления поддельных очков значительно уступают оригиналам брендовых очков. Помните: экономия на здоровье ваших глаз может вылиться в проблемы в будущем.

Заключение

Солнечные очки — это не только модный аксессуар, но и важная защита для глаз. Подходите к выбору ответственно, учитывая все рекомендации. И помните, что даже небольшой аксессуар может сказать многое о вашем стиле и вкусе!

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