Солнце светит ярко, но ваши глаза под защитой стильных и функциональных солнечных очков. Но знаете ли вы, как началась история этих аксессуаров и как выбрать идеальную пару для себя?

История появления солнечных очков

Первые “солнечные очки” были созданы не для моды, а для практичности. У инков существовали плоские камни со щелями, предохранявшие глаза от снежной слепоты. В Китае для защиты от солнца и в качестве маскировки в суде использовали линзы из дымчатого кварца.

Но современные солнечные очки, похожие на те, что мы знаем сегодня, начали активно производиться и продаваться в начале 20 века, в основном в США. Сначала они были предназначены для пилотов, чтобы защитить их глаза от солнечного блеска и лишь после этого стали популярными среди обычных людей.

Особенности выбора солнечных очков

Выбирать солнечные очки стоит не только по стилю, но и по их функциональности. Главное — это наличие УФ-защиты. Кроме того, обратите внимание на форму и размер линз, а также на качество материалов.

Для парней

Соответствие форме лица. Овальное лицо? Почти любая форма подойдет. Квадратное лицо? Оптимальными будут округлые или овальные очки. Материал рамы. Металлические рамы выглядят строже, пластиковые – более расслабленно. Цвет линзы. Хотя это в основном вопрос стиля, некоторые цвета лучше подходят для вождения, другие – для пляжного отдыха. Толщина рамы. Толстые рамы дают более насыщенный винтажный вид, тогда как тонкие рамы – более элегантный и современный. Уровень тонировки. Слишком темные линзы могут исказить цветопередачу, а слишком светлые могут не предоставлять достаточной защиты от ультрафиолета.

Для девушек

Соответствие форме лица. Для круглого лица лучше всего подойдут прямоугольные очки, чтобы визуально удлинить лицо. Стиль. Ретро, классика, модерн — учитывайте ваш индивидуальный стиль при выборе. Украшения. Некоторые модели дополняются декоративными элементами, которые могут подчеркнуть ваш стиль. Цвет рамы. Оттенок рамы должен гармонировать с вашим типом внешности. Размер. Слишком большие или маленькие очки могут выглядеть несоразмерно на вашем лице.

Какие аксессуары подходят для солнечных очков?

Чтобы ваша пара солнечных очков была всегда в безопасности и под рукой, стоит подумать о дополнительных аксессуарах.

Чехол. Защитит от царапин и повреждений. Салфетки для чистки линз. Позволят сохранить линзы чистыми и прозрачными. Ремешок или цепочка. Придают стильный вид и предотвращают потерю очков. Резиновые накладки на дужки. Предотвратят натирание и улучшат комфорт при носке. Специальный спрей. Удалит грязь и пятна с линз, делая их яркими и чистыми.

Чем отличается подделка от брендовых очков?

Подделки зачастую не предоставляют нужной защиты от УФ-лучей, что может быть вредно для глаз. Кроме того, материалы и качество изготовления поддельных очков значительно уступают оригиналам брендовых очков. Помните: экономия на здоровье ваших глаз может вылиться в проблемы в будущем.

Заключение

Солнечные очки — это не только модный аксессуар, но и важная защита для глаз. Подходите к выбору ответственно, учитывая все рекомендации. И помните, что даже небольшой аксессуар может сказать многое о вашем стиле и вкусе!