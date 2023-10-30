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Представители МИД Израиля подтвердили гибель гражданки ФРГ Шани Лук, которую похитили боевики палестинской группировки ХАМАС во время радикальной атаки на Израиль, произошедшей 7 октября. Данная информация была опубликована внешнеполитическим израильским ведомством на странице популярной социальной сети.

«Мы с прискорбием сообщаем, что тело Шани Лук было найдено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и выставлена напоказ в секторе Газа террористами ХАМАС», – говорится в сообщении МИД Израиля.

Ранее сообщалось, что мать погибшей немки Шани Лук опознала свою дочь на видео, обнародованном боевиками ХАМАС. Женщина отметила, что узнала Шани по татуировкам на ее ногах. Тело девушки лежало в пикапе палестинских боевиков лицом вниз. «К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала мать девушки Рикарда Лук журналистам немецких телеканалов RTL и NTV.

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