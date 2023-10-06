В Нижегородской области мужчина с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера и ограбил продуктовый магазин.

Тг-канал Ni Mash рассказал, что пациент на протяжении 9 месяцев находился в медицинском учреждении в Кстово, не имея возможности его покинуть. Он тщательно спланировал свой «продуктовый побег», прихватив с собой большой пакет.

Оказавшись за пределами диспансера, мужчина разбил несколько витрин в магазине «Доброцент», в подготовленный пакет нагрузил сразу 10 палок колбасы и вернулся в свою палату в медицинском учреждении.

Сотрудники тубдиспансера узнали о побеге и возвращении пациента только от полицейских, которые проводят проверку, в рамках которой посетили медицинское учреждение.