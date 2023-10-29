Тг-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» сообщил о нескольких взрывах в Киевской области.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога, причины которой не назывались. Через час после серии взрывов власти дали отбой.

Отмечается, что в самой украинской столице воздушную тревогу не объявляли. Впрочем, чуть позже о возможной атаке с воздуха сиреной предупредили только жителей населенного пункта Макаров, что в непосредственной близости от Киева.

Портал «Страна» сообщил, что по предварительной информации, по Киевской области наносили удары беспилотные аппараты. Какие цели были поражены в результате атаки, не уточняется.