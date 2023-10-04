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В Каменске-Уральском Свердловской области осудили маньяка, который убивал женщин 20 лет назад. 44-летнему Михаилу Незнамову теперь придется отправиться в колонию строгого режима на 17 лет.

На протяжении пяти лет, начиная с 2000 года, Незнамов работал слесарем на одном из предприятий города. Он знакомился на улице с девушками, отводил их в безлюдные места, где и убивал. Одна из его жертв оказалась несовершеннолетней. Последней слесарь задушил 29-летнюю местную жительницу.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей “Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера”, — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

В Следственном комитете рассказали, что на белье одной из задушенных девушек была обнаружена ДНК ее убийцы. Именно благодаря этому удалось найти и задержать маньяка.

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