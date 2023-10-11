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Во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль погиб уроженец города Златоуст в Челябинской области Давид Лысцов. Он присутствовал на фестивале Nature Party и погиб, пытаясь уехать с места проведения мероприятия после появления радикалов.

При этом Лысцов сумел спасти четверых своих подчиненных. Он усадил их в свою машину и вывез их в безопасное место. По пути автомобиль попал под обстрел и челябинец получил пулевое ранение, которое и стало причиной его смерти.

Лысцов два десятилетия назад переехал в Израиль с отцом. В городе Кирьят-Ям он основал собственное охранное предприятие, обеспечивающее безопасность на коммерческой основе. У Давида остался ребенок 7 лет от бывшей жены.

«Я не знаю, как мы сможем пережить это горе и как мы будем жить без него», – написала в социальных сетях сестра погибшего Ксения Калистратова.

Ранее также стало известно о гибели в Израиле 81-летнего физика Сергея Гредескула с женой и уроженца Балтийска Дениса Беленького.

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