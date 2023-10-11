7 октября при обстреле Израиля ракетами ХАМАС погибли известный советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Они находились в момент атаки в своем доме в городе Офаким.

С 1967 по 1972 годы Гредескул трудился в Физико-техническом институте Украинской ССР, затем, до 1991-го – в Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина в Харькове.

Является соавтором монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем», при написании которой сотрудничал с такими именитыми учеными, как Лев Пастур и Илья Лифшиц. Также написал множество статей по своей специальности.

В 1991 году Гредескул уехал в Израиль и работал в Беер-Шеве в университете Бен-Гуриона. Свою трудовую деятельность физик завершил совсем недавно, выйдя на пенсию.

Среди достижений – Государственная премия УССР. О гибели Гредескула и его жены под обстрелами ХАМАС рассказал его коллега из РАН Алексей Хохлов.