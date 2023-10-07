ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр обороны Израиля отдал распоряжение о призыве резервистов после проникновения боевиков из сектора Газа на территорию страны. РИА Новости сообщает о приведении Армии обороны страны в полную боевую готовность.

Сектор Газа ночью нанес серию ракетных ударов по центральной и южной частям Израиля, атака также задела Тель-Авив. Сообщается о жертвах и пострадавших в результате взрывов, на юге начались уличные бои.

Правительство Израиля обвинило в атаке ХАМАС, а также призвало население находиться в укрытиях и в безопасных местах. В стране оперативно развернуты временные убежища для граждан, которые пострадали в результате ракетного удара.

Генштаб Израиля в данный момент обсуждает сложившуюся ситуацию и дальнейшие планы.

Вам может понравиться

Егор Крид подшутил над своей бывшей девушкой Валей Карнавал, встретив ее на сцене

Популярный певец Егор Крид встретился на одной сцене со своей экс-возлюбленной Валей Карнавал и подшутил над ней. Момент встречи бывшей пары на сцене опубликовали авторы Телеграм-канала «Муз-ТВ». Рэп-исполнитель поднялся на

RV показала видео блиндажа на новой линии обороны ВС РФ перед Токмаком

Российские военные показали журналистам «Русской весны» новую линию обороны в районе населенного пункта Токмак в Запорожской области. В частности, они провели экскурсию по блиндажу, который подготовлен к зимнему сезону. Укрытие

В Орловке на границе с Румынией остановлена работа паромной переправы после удара “Герани”

После удара дронов-камикадзе «Герань» по Ренийскому району Одесской области временно прекратила функционирование паромная переправа, сообщили в Областной военной администрации. Портал «Страна.ua» пишет, что одна из атак проводилась на населенный пункт