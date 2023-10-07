Министр обороны Израиля отдал распоряжение о призыве резервистов после проникновения боевиков из сектора Газа на территорию страны. РИА Новости сообщает о приведении Армии обороны страны в полную боевую готовность.

Сектор Газа ночью нанес серию ракетных ударов по центральной и южной частям Израиля, атака также задела Тель-Авив. Сообщается о жертвах и пострадавших в результате взрывов, на юге начались уличные бои.

Правительство Израиля обвинило в атаке ХАМАС, а также призвало население находиться в укрытиях и в безопасных местах. В стране оперативно развернуты временные убежища для граждан, которые пострадали в результате ракетного удара.

Генштаб Израиля в данный момент обсуждает сложившуюся ситуацию и дальнейшие планы.