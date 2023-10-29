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Подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили две вражеские лодки пна Херсонском направлении.

Агентство ТАСС рассказало, что плавсредства были ликвидированы у Алешкинского острова. Подробности не сообщаются.

Кроме того, у населенного пункта Гавриловка уничтожена огневая позиция ВСУ и пункт временного размещения боевиков.

У села Тягинка ликвидированы военнослужащие ВСУ, которые осуществляли погрузку оружия и боеприпасов. Также группа боевиков уничтожена у железнодорожного моста.

Напомним, что 28 октября в оккупированном украинскими войсками Херсоне гремели мощные взрывы, на данный момент информации о пораженных объектах нет.

В ночь на 29 октября были осуществлены атаки на Хмельницкую и Днепропетровскую области.

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