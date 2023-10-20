Как минимум до конца текущего года Украина не получит немецкие ракеты Taurus, заявил посол Германии в Киеве Мартин Егер.

Он добавил, что ФРГ ясно и четко проинформировали об этом власти Украины. Кроме того, ранее Олаф Шольц доходчиво объяснил, что ракеты Taurus передаваться Киеву не будут.

Вполне вероятно, что передача Украине американских ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS должна была подтолкнуть Германию к «правильному» решению, как это уже было с танками «Леопард». Но на этот раз маневр Вашингтона не удался – ФРГ продолжает стоять на своем в вопросе поставок Киеву боезарядов Taurus.

Депутат бундестага Ян Нольте, представляющий комитет по обороне напомнил, что США отправили на Украину ATACMS с дальностью поражения целей, ограниченной до 165 километров. У Taurus этот параметр составляет 500 км.

«Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок», – цитирует Нольте издание “Известия”.

Мартин Егер ранее заявил, что Берлин собирается поставить Киеву вооружение для усиления противовоздушной обороны на миллиард евро.