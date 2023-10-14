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В крупном гитлеровском концлагере Штуттгоф работало большое количество поляков. Они принимали активное участие в изощренных пытках заключенных, а также доносили нацистам на истощенных узников, которые подлежали ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы из архива УФСБ по Калининградской области.

Концентрационный лагерь Штуттгоф, расположенный в окрестностях Данцига (в настоящее время Гданьск), был создан на второй день после начала Второй мировой войны – 2 сентября 1939 года. Немецкие врачи проводили над узниками концлагеря ужасные медицинские эксперименты и варили мыло из человеческого жира. Позже на Нюрнбергском процессе один из таких брусков мыла был представлен в качестве доказательства зверств нацистского режима. Всего за стенами Штуттгофа в течение девяти лет погибло более 65 тысяч человек.

Как следует из рассекреченных документов, сотрудникам отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» удалось задержать двоих поляков, помогавшим администрации концлагеря Штуттгоф. Поляк Стефан Николаевский работал в концлагере санитаром лагерной больницы с февраля 1942 года по январь 1945-го. Поляк Изидор Миклаш с 1940 года был узником концлагеря, но с 1944 года получил должность старшего по палате в больнице.

В ходе следственных действий задержанные поляки признались в систематических издевательствах и зверских избиениях заключенных, которые обращались к ним за медицинской помощью. При этом Николаевский лично умерщвлял узников концлагеря путем впрыскивания фенола.

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